"Pferde-Lasagne" auch in Deutschland

Noch sind keine Fälle bekannt, in denen das Pferdefleisch zu gesundheitlichen Problemen führte. Doch diese Sorge beschäftigt viele.

Jedes Pferd sei registriert und wird, so Krejci, „als Lebensmittel geboren“. Ist ein Pferd krank, entscheidet der Tierarzt die Medikamentengabe, je nachdem, ob das Tier als Lebensmittel registriert ist oder nicht mehr.

Ob das Pferdefleisch in der Lasagne aus kontrollierter Zucht war, weiß man noch nicht genau. Denn bei Rennpferden zum Beispiel wird häufig Phenylbutazon eingesetzt. Bei Menschen ist dieser Wirkstoff nur in Ausnahmefällen zugelassen, schreibt Die Welt. Dass eine bessere Kennzeichnung Fälle wie den aktuellen verhindert, glaubt Krejci nicht: „Wenn jemand betrügen will, kann das Netz gar nicht so eng sein, dass er nicht durchschlüpfen kann.“

In Brüssel gab es Mittwochabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) einen kurzfristig einberufenen Mini-Gipfel, an dem Minister aus den bisher betroffenen Ländern teilnahmen. Am Freitag will die EU-Kommission über das weitere Vorgehen beraten.