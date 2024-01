Peschorn zu Signa-Insolvenz: Immobilien haben "rasant an Wert verloren"

Nachdem Peschorn vor kurzem gegenüber Ö1 gesagt hatte, Signa stehe für "gelebte Intransparenz", sage er nun, man bemühe sich um Transparenz. Die Vergangenheit sei für viele ein Ärgernis, vieles müsse hinterfragt werden, etwa Beraterverträge und Zahlungen an bestimmte Personen. Aber jetzt müsse man den Experten, den Sanierungsverwaltern, und der Aufsicht der Gerichte vertrauen.

Immobilien haben an Wert verloren

Dass den bisher bekannten 11 Milliarden Euro Schulden 27 Milliarden Euro Immobilienvermögen gegenüberstehen und diese nicht aufgerechnet werden können, begründet Peschorn damit, dass viele Immobilien in den letzten Monaten "rasant an Wert verloren haben" und viele Projekte auch noch nicht fertig gebaut worden seien, wie man etwa am Hamburger Elb-Tower sehe. "In einer Insolvenz verlieren die Vermögenswerte grundsätzlich eher an Wert und gewinnen nicht", so der Experte.

Wenn man von Buchwerten spreche, spreche man von Werten, die in der Vergangenheit so in der Bilanz verbucht wurden. Hier müsse man sich natürlich fragen, "warum das so geschehen ist."