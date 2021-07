Personalpaket: Der geheime Chef der ÖBB

Fachlich wird Kasser von allen Seiten ausgezeichnete Expertise attestiert. Niemand kenne die ÖBB und das Ministerium so gut. Kasser ist zuständig für ÖBB, Asfinag und den Nahverkehr. Ist in leitender Position in den Aufsichtsräten von Asfinag, ÖBB-Holding und Infrastruktur. Als Kapitalvertreter. Seine Vorgänger saßen noch als nicht stimmberechtigte Staatskommissäre in den Aufsichtsräten.

Die Zuordnung zu einer politischen Partei gelingt nicht. Eigentlich wird er der SPÖ zugerechnet, 2007 wurde er vom damaligen SPÖ-Minister Werner Faymann als Generalsekretär inthronisiert. Doch Kasser pflegt zu betonen, dass er bei keiner Partei sei und das auch in Zukunft so zu halten gedenke. „Kasser ist ganz einfach Kasser, der braucht keine Partei“, beschreibt ihn ein Weggefährte.

Eine Schiene aus gemeinsamer beruflicher Vergangenheit verbindet Kasser mit dem FPÖ-nahen Holding-Vorstand Arnold Schiefer. So manche Bahn-Manager meinen, Kasser führe die ÖBB eigentlich im Doppelpack mit Schiefer.

Nur Christian Kern matchte sich

ÖBB-Vorstand Andreas Matthä (SPÖ-nahe) hat zwar das Dirimierungsrecht, würde aber immer wieder von Kasser und Schiefer überdribbelt, erzählen ÖBB-Manager. Der einzige ÖBB-Chef, der Kasser Paroli bot, war Christian Kern.

Aus dem Kabinett heißt es zu Kasser, die Ministerin vertraue ihm als langjährigem Experten. Er tausche sich oft mit der Ministerin und dem Kabinett aus, „aber das bedeutet nicht, dass Kasser alleine entscheidet“...