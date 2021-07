Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellen ihre Vorstände in den Teilgesellschaften neu auf. In der ÖBB-Personenverkehr AG wird am 17. Juni eine neue Vorstandsposition für "Geschäftsentwicklung und Markt" ausgeschrieben.

Der Vertrag von Vorständin Michaela Huber läuft mit Jahresende aus. Finanzvorstand Heinz Freunschlag und Klaus Garstenauer, Ressort Betrieb & Produktion, bleiben im ÖBB-Personenverkehr-Vorstand, teilten die ÖBB am Mittwochabend mit.

Neue im Team

In der ÖBB Rail Cargo Group wird Vorstandssprecher Clemens Först für eine weitere Periode bestellt und fokussiert sich auf Finanzen, Digitalisierung und Transformation, hieß es nach einer Aufsichtsratssitzung der ÖBB Holding-AG, bei der die Bestellungen und Beschlüsse der Gremien der Teilgesellschaften "zustimmend zur Kenntnis genommen" wurden.