ÖBB-Personenverkehr: ÖVP-nahe Vorstandsdirektorin wird nicht verlängert

Eine Entscheidung über den Vorstand des Personenverkehrs, einen der großen Teilkonzerne der ÖBB, ist dem angespannten Klima zwischen Türkis und Grün sicher nicht zuträglich. In den Tochterfirmen der Staatsbahn ist derzeit personell viel in Fluss. Etliche Vorstands- und Geschäftsführerposten sind ausgeschrieben. Die Hearings sollen in den nächsten zwei Wochen stattfinden, bis Ende Juni, spätestens Anfang Juli sollen die Aufsichtsräte über Verlängerungen und/oder Neubestellungen entscheiden.