Permanente Wachsamkeit: Chinas Wirtschaft fährt mit Maske hoch

Natürlich gibt es strenge Sicherheitsvorschriften. Die reichen bis in die Kantinen, wie etwa in den chinesischen Werken des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S. Pro Tisch darf nur ein Mitarbeiter speisen. Alle blicken in dieselbe Richtung. Flüssige Speisen wie Suppen gibt es nicht mehr.

Die Steirer haben drei Werke in China, von denen eines fast immer im Betrieb war; die beiden anderen fuhren am 10. und 14. Februar wieder hoch, so Konzernsprecher Gerald Reischl. Die Kommunikation zwischen China und der Konzernzentrale in Leoben erfolgt via Videokonferenzen.

Bislang ist keiner der 7000 Mitarbeiter in China am Virus erkrankt. „Wir haben uns deshalb dazu entschieden, auch an unseren österreichischen Standorten auf strenge Maßnahmen zu setzen“, sagt AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer. An den AT&S-Standorten Leoben und Fehring wurde unter anderem eine Maskenpflicht am Betriebsgelände eingeführt, die Home-Office Regelungen umfassend ausgeweitet, der Kantinenbetrieb eingeschränkt und die Dienstreisetätigkeit gestoppt.

Bei der voestalpine erlebt man gerade eine verkehrte Welt. Während der Stahlkonzern in Europa Kurzarbeit fahren muss, wurde in China je nach Standort die Produktion zwischen Mitte Februar und Mitte März wieder aufgenommen. Die Auslastung variiert derzeit je nach Standort zwischen 60 und 100 Prozent. In China hat die voestalpine rund 30 Standorte (davon neun Produktionsstandorte) und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter.

Offen hat auch schon wieder der oberösterreichische Industriezulieferer Miba. Miba beschäftigt in China rund 1.100 Mitarbeiter an zwei Standorten Auch der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat in seinen beiden chinesischen Werken seine Produktion wieder aufgenommen.