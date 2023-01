Pensionskassen-Bezieher müssen heuer Kürzungen hinnehmen

Von Kürzungen betroffen sind laut Zakostelsky vor allem all jene, die vor 2013 ins Pensionskassensystem gekommen sind. Für alle anderen gilt ein Rechnungszins für die eingezahlten Beträge von maximal drei Prozent. Der relativ geringe Zinssatz soll auch in schlechten Zeiten darstellbar sein. „In den letzten zehn Jahren ist es hier zu keiner Kürzung der festgelegten Pensionsleistung gekommen“, sagt Zakostelsky. Ermöglicht wird dies durch die sogenannte Schwankungsrückstellung. Dabei legen die Kassen in guten Zeiten einen Teil der eingezahlten Beträge zur Seite und schütten sie nicht aus. Bezieher, die in ihren Verträgen auf diese Rückstellung verzichtet haben, müssen nun laut Zakostelsky ebenfalls mit einem größeren Minus rechnen.