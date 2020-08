Mehr Gelder für heimische Pensionskassen

Nur rund ein Viertel der Beschäftigten in Österreich spart über eine betriebliche Pensionskasse für die Zeit nach dem Erwerbsleben an. Über eine der Mitarbeitervorsorgekassen (MVK), die die Abfertigung neu abwickeln, hingegen sind es alle fix Beschäftigten. Doch eine lebenslange Verrentung der eingezahlten Beiträge ist über einen der acht MVK-Anbieter nur für all jene möglich, die auch Kunde in einer Pensionskasse sind. Allen anderen werden die angesparten Beträge mit Pensionsantritt ausbezahlt.

Das will Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, ändern. „Der Übertrag aus der Vorsorge- in die Pensionskasse ist steuerfrei und wird auch gerne in Anspruch genommen. Diese Möglichkeit soll auch den 75 Prozent offen stehen, die während des Erwerbslebens in keine Pensionskasse einzahlen.“ Im Regierungsprogramm gibt es dazu die entsprechende Absicht. Zakostelsky wünscht sich trotz Corona eine baldige Umsetzung.