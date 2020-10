Pensionen: Höheres Antrittsalter nicht mehr genug

In Ländern wie Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden oder vor allem Schweden werde die betriebliche Vorsorge (2. Säule) wesentlich ernster genommen als in Österreich. „Eine bessere Mischung aus dem staatlichen Umlagesystem und kapitalgedeckten Modellen würde mehr Stabilität und Nachhaltigkeit in das Pensionssystem bringen“, sind die Experten überzeugt.

Schließlich zeigten die Daten längst in eine besorgniserregende Richtung: 24 Milliarden Euro müsse der Staat im Jahr über alle Pensionsbereiche hinweg ausgeben beziehungsweise zuschießen – von der ASVG-Pension über die Ruhebezüge der Beamten bis hin zu den Pensionen für die Bauern.

Veranlagung

Bei der betrieblichen Säule, die in Pensions und Vorsorgekassen („Abfertigung neu“) organisiert ist, sehen die Fachleute Elemente wie die teure Kapitalgarantie oder einen noch immer zu geringen Aktienanteil in der Veranlagung als Problem. Hier gab es zwar 2019 Verbesserungen, die aber noch nicht weit genug gingen, heißt es. So dürften beispielsweise die Pensionskassen in Dänemark auch in bestimmte Private-Equity-Finanzierungen und Venture Capital gehen, um mehr Rendite für ihre Kunden zu erzielen.