Treichl: „Peinlichkeit, für die man sich genieren muss“

Auch wenn alle Klubobleute beteuern, ihre Parteien würden keine Wahlgeschenke verteilen, sind die Unternehmer und Top-Manager des Landes mehr als skeptisch. Im Juni und Juli sind noch Plenarsitzungen des Nationalrates angesetzt.

„Das war unglaublich. In einer Nacht wurden mehr als 30 Milliarden Euro vergeudet, das hat Österreich jahrelange Probleme gebracht“, erinnert Klaus Umek, Chef des in London ansässigen Investmenthauses Petrus Advisers, an den 24. September 2008. Natürlich müsse man Angst haben, „dass so etwas Desaströses wieder passiert“.