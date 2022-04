Patentanmeldungen aus Österreich beim Europäischen Patentamt stabil

Stabil geblieben ist im Jahr 2021 die Zahl der Patentanmeldungen österreichischer Unternehmen beim Europäischen Patentamt (EPA). Im Vorjahr gingen 2.317 Anmeldungen aus Österreich beim EPA ein (plus 0,5 Prozent gegenüber 2020), gab das Patentamt am Dienstag bekannt. Gemessen an der Bevölkerungszahl bleibt Österreich mit 256 Patenten pro Million Einwohner global auf Rang sieben. Das EPA verzeichnete mit insgesamt 188.600 Patentanmeldungen trotz Pandemie einen Rekordwert.

Starke Nachfrage

Die Patentanmeldungen beim EPA in München lagen um 4,5 Prozent über dem Wert von 2020. "Die starke Nachfrage nach Patenten im vergangenen Jahr zeugt weiter von robuster Innovationsfähigkeit und unterstreicht die Kreativität und Widerstandsfähigkeit von Erfindern in Europa und weltweit", erklärte EPA-Präsident António Campinos in einer Aussendung.

Vor allem die Anmeldungen aus China (plus 24 Prozent im Vergleich zu 2020) und den USA (plus 5,2 Prozent) waren die Wachstumstreiber beim EPA. International an der Spitze liegen weiterhin klar die USA, wo rund ein Viertel aller Anmeldungen herkam, gefolgt von Deutschland (14 Prozent), Japan (11), China (9) und Frankreich (6). Österreich liegt in diesem Ranking auf Platz 14.

Gewichtet man nach Bevölkerung führt die Liste mit großem Abstand die Schweiz mit 969 Patentanmeldungen pro Million Einwohner an. Auf den Plätzen folgen Schweden (488 Anmeldungen pro Mio. Einwohner), Dänemark (454), Niederlande (383), Finnland (380), Deutschland (310) und Österreich (256).

Medizintechnik an der Spitze

Nach Technologiefeldern hat die "Digitale Kommunikation" (plus 9,4 Prozent gegenüber 2020) die "Medizintechnik" (plus 0,8 Prozent) an der Spitze der europäischen Patentanmeldungen 2021 abgelöst. "Computertechnik" rangiert auf Rang drei und verzeichnete mit einem Plus von 9,7 Prozent das größte Wachstum unter den Top-Ten.

In Österreich erfolgten die meisten Patentanmeldungen in den Bereichen "Elektrische Maschinen, Geräte und Energie" (plus 30,5 Prozent), "Hoch- und Tiefbau" (plus 8,6 Prozent) und "Makromolekulare Chemie & Polymere" (plus 11,7 Prozent).