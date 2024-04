Papierfabrikant Heinzel: Saubere Produktion bald Kaufkriterium

Im globalen Wettbewerb hätten es kleinere Papierfabriken wie diese derzeit besonders schwer. Die erforderliche Umstellung von (billigen) Russen-Gas auf alternative Energieträger für die Produktion sei nicht nur teuer, sondern dauere mehrere Jahre. Deshalb die Entscheidung zur Schließung. Die Heinzel Group produziert derzeit an fünf Standorten in Europa Zellstoff, Verpackungen sowie Magazinpapiere.

Die hohen Strompreise sorgen in der energieintensiven heimischen Papierindustrie für erste Werkschließungen. Weil sich die Produktion von Getränkekartons nicht mehr rentiert, will die Heinzel-Gruppe ihre Wellpappe-Produktion in Raubling/Bayern zusperren.

Drei Werke – Pöls, Laakirchen und Steyrermühl – befinden sich in Österreich. Die Produktion in den heimischen Fabriken sei nicht gefährdet, betont Heinzel. Es gebe ein klares Bekenntnis zu den Standorten. Aber auch hierzulande leide die Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der politischen Rahmenbedingungen.

Strompreis zu hoch

So seien die Strompreise in Österreichs Nachbarländern um 10 bis 15 Prozent niedriger. In Skandinavien, wo viele Mitbewerber seien, koste der Strom nur die Hälfte, berichtet Heinzel. Anders als in vielen anderen EU-Ländern, wartet die heimische Papierindustrie immer noch auf eine Verlängerung der 2022 ausgelaufenen, staatlichen Strompreiskompensation. Zudem hänge die Drohung der Ukraine, kein billiges Russen-Gas mehr durchzuleiten, „wie ein Damoklesschwert“ über der Branche.