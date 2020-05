Eines muss man Giorgos Papandreou zugestehen: Seine Verantwortung für Griechenland ist größer als die seines Widersachers Antonis Samaras. Zwei Jahre hat der Chef der Nea Dimokratia Fundamentalopposition betrieben und war nicht bereit, die Sanierungsmaßnahmen inklusive Reformen mitzutragen. Er und seine Abgeordneten benahmen sich klassisch populistisch, sie spielten leichtfertig mit dem Überleben des Landes.



Eine neue Übergangsregierung soll jetzt einen rigiden Sparkurs garantieren. Samaras will diesen Kurs offensichtlich unterstützen, kalkuliert aber mit raschen Neuwahlen und einem Sieg. Das Verhalten Samaras muss dennoch kritisch hinterfragt werden. Hätte er Griechenland, dem Volk und der EU nicht sehr viel erspart, hätte er früher Konsensbereitschaft gezeigt? Hätte er nicht mehr staatsmännisches Denken an den Tag legen können?



Seine Strategie ist durchsichtig, und das werden auch die Wähler begreifen. Es wird an ihrer Vernunft liegen, ob er der richtige Politiker für die Rettung des Landes ist. Papandreous letzter Akt zeigt immerhin Größe: Er weicht und klebt nicht an der Macht.