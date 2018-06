Panasonic: Fast tot geglaubt – und neu erstanden

Wenn das Haus schlauer ist als seine Bewohner

Die Zukunft des Wohnens – 50 Kilometer vor Tokio kann man sie schon heute erleben. In Fujisawa ist unter der Ägide von Panasonic auf einem aufgelassenen Fabriksgelände ein Stadtteil für bis zu 1000 Haushalte entstanden, der alle Stückeln spielt. Alle Dächer sind mit Photovoltaik bestückt, die Häuser mit Energiespeichern versehen – alles in allem eine Leistung von 100 kW. Die Häuser, Straßen und sogar Bäume sind so angeordnet, dass die Luftzirkulation und der Lichteinfall optimiert sind, womit der Kühl- und Heizbedarf sinkt.

Sparsamkeit ist generell großgeschrieben: Die Straßenleuchten werden nur heller, wenn jemand vorbeigeht. Im Gegenzug sollen 50 öffentliche Kameras das Sicherheitsgefühl erhöhen. Ein virtuelles Zutrittssystem sorgt für Kontrolle ohne Aufwand.

Ebenso wichtig wie die Technologie ist freilich die Vernetzung. Als Kommunikationszentrale fungieren Smart-TV-Gerät oder Handy. Dort hat jeder Bewohner seine Energiebilanz im Blick. Oder es kündigt sich ein Paket im Abholzentrum an, das der Empfänger zum gewünschten Ort umdirigieren kann: Kurze Wege. Ein stadtteil-eigener Carsharing-Dienst stellt E-Autos bereit. Das Begegnungszentrum ist Veranstaltungshalle, Spielplatz und Zufluchtsort, falls sich Erdbeben ankündigen.

Panasonic könne so mehr über die Bedürfnisse und Lebensstile der Menschen erfahren, sagt Kai Hillebrandt. So könne man aus Japan viel über die „Vergrauung der Gesellschaft“ – die demografische Alterung – lernen.

Sensor schlägt Alarm

Die Erkenntnisse fließen in andere Projekte in Denver (USA), Lyon (F) oder das generationenübergreifende Projekt „Future Living“ in Berlin Adlershof ein, wo 69 Smart Homes entstehen. Ziel ist es, dass ältere Menschen länger in ihrem Eigenheim bleiben können.

Da geht es nicht um den treuherzig blickenden Pflegeroboter, sondern um praktische Dinge: Etwa, dass Küchen so gestaltet sind, dass gebrechlichere Menschen im Sitzen kochen können. Oder das Bett, das sich auf Knopfdruck in einen Rollstuhl verwandelt – eine Panasonic-Erfindung.

Oder darum, dass Sensoren erkennen, wenn ein Mensch kollabiert ist und Hilfe rufen. Das braucht ganz neue Kooperationen – vom Stromanbieter über den Versicherer bis zum Rettungsdienst.

Auch Panasonic setzt übrigens auf Sprachsteuerung und intelligente Lautsprecher. Wer sich davor fürchtet, ausgehorcht zu werden, sollte auch sein Handy besser nicht ins Schlafzimmer mitnehmen rät Österreich-Verkaufsleiter Georg Kink. Und für alle Fälle hat der Panasonic-Assistent ein ganz altmodisches Feature integriert: einen Abschaltknopf.