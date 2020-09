Pakt mit dem Bösen? Aufregung um Haferdrink-Hersteller Oatly

Oatly, der schwedische Pionier in Sachen Haferdrinks, hat sich den Zorn seiner Fans zugezogen. Das Unternehmen positioniert sich mit seinen Milchersatz-Produkten selbst als Weltverbesserer, der Konsumenten und die Lebensmittelindustrie dazu bewegen möchte, die Ernährung klimafreundlicher zu gestalten. „We promise to be a good company“, schreibt das Unternehmen nicht nur auf seiner Website, sondern auch auf alle Hafermilch-Packungen, die auch in Österreich erhältlich sind.