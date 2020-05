Von Pago bleibt nur noch die Marke übrig

Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Kärnten: Der deutsche Fruchtsaftriese Eckes-Granini ( Hohes C, Obi, Yo) gibt als neuer Eigentümer sowohl die Produktion von Pago Fruchtsaft als auch die Firmenzentrale in Klagenfurt bis Jahresende auf. Vom Klagenfurter Traditionsunternehmen bleibt nur noch die Marke erhalten. 110 Mitarbeiter in Klagenfurt verlieren ihre Arbeitsplätze. Für sie soll es einen Sozialplan geben. Der Vertriebsstandort von Pago in Schwechat (NÖ) soll zwar auch mit Eckes-Granini zusammengeführt werden, die 20 Mitarbeiter sollen jedoch bleiben können.

Das Aus für den Klagenfurter Traditionsbetrieb mitten im Kärntner Wahlkampf lässt die Politik aktiv werden. Die Abwanderung von Pago zeige die schrumpfende Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Kärnten, kritisierte BZÖ-Chef Josef Bucher.