Übertourismus in Städten: Warum Eintrittsgelder ihn nicht verhindern

Volle Straßen, überfüllte Plätze, genervte Einheimische - auch im heurigen Sommer überfluten vielerorts wieder massenhaft Touristen die europäischen Innenstädte. Venedig, Barcelona und Lissabon leiden etwa unter Übertourismus.

Aber auch hierzulande werden die Besuchermassen zum Problem, so etwa in Hallstatt. Und auch in Wien steigt die Zahl der Besucher immer weiter an. Allein im ersten Halbjahr 2025 wurde mit 8,8 Millionen Gästenächtigungen ein neuer Rekord aufgestellt.