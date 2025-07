Hier ist der Overtourism in Italien am stärksten

Rimini, Venedig und Bozen sind die italienischen Städte, die am stärksten vom Phänomen des Massentourismus belastet sind. Schwer betroffen sind unter anderem auch Livorno, Neapel, Mailand, Trient, Rom, Verona und Triest , wie aus einer vom italienischen Institut Demoskopika durchgeführten Studie hervorgeht, in der mehrere Faktoren unter die Lupe genommen werden. Auch Aosta, Florenz und Siena gelten laut der Studie als vom Massentourismus stark belastete Städte.

Rimini und Venedig führen die Rangliste der touristischen Dichte an - mit über 17.000 bzw. fast 16.000 Übernachtungen pro Quadratkilometer. Die Adria-Badeortschaft hält zudem den landesweiten Rekord bei der Pro-Kopf-Produktion von tourismusbedingtem Hausmüll: 76,8 Kilogramm pro Tourist. In Bezug auf das Verhältnis von Übernachtungen zur Zahl der Einwohner liegt Bozen mit knapp 69 Touristen pro Einwohner an der Spitze, gefolgt von Venedig mit rund 47 Touristen pro Einwohner.