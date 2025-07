Urlaub in Italien: Das sind die teuersten Destinationen

Italien erlebt als Urlaubsland einen wahren Boom . Knapp 30 Millionen Italiener wollen heuer Urlaub am Strand machen, dazu kommen unzählige Touristen aus dem Ausland , nicht zuletzt aus Österreich . Die meisten Badeurlauber mieten sich in den "Stabilimenti balneari", den Strandbädern, Liege und Sonnenstuhl. Doch die Inflation belastet den Geldbeutel der Italien-Urlauber. Denn die Preise haben teils stark angezogen , wie auch die Konsumentenschutzverbände feststellen.

Urlaub in Italien: Das ist die teuerste Destination

Alassio an der Riviera Liguriens ist laut der Erhebung die teuerste Destination: In den vorderen vier Reihen liegt der durchschnittliche Wochenpreis bei 340 Euro, die erste Reihe kostet sogar bis zu 354 Euro. Auch in Alghero auf Sardinien (251 Euro) und Viareggio in der Toskana (217 Euro) müssen Badegäste tief in die Tasche greifen. Die günstigste Stadt im Vergleich ist der Adria-Badeort Rimini mit durchschnittlich 150 Euro pro Woche und 166 Euro für die erste Reihe.