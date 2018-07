Der börsennotierte Getränkekonzern Ottakringer hat ab sofort eine neue Führungsspitze: Langzeit-Chef Sigi Menz übergab das Zepter an Doris Krejcarek und Alfred Hudler. Der Miteigentümer Menz wechselt vom Vorstandssessel in den Aufsichtsrat, teilte das Wiener Unternehmen am Montag mit.