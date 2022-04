Osterschinken wird bald teurer: Preisrallye im Schweinsgalopp

Mit dem Wiederhochfahren des Gastrobetriebes nahm auch der Schnitzelhunger wieder zu. Doch die Anlieferungen waren plötzlich verhalten. „Die Deutschen haben binnen eines Jahres zehn Prozent des Schweinebestandes verloren. Das hat es in dieser Dimension noch nie gegeben“, weiß Schlederer. Die Gründe dafür liegen in China. Dort grassierte vor drei Jahren die Schweinepest, was dazu führte, dass die Hälfte des chinesischen Bestandes gekeult wurde. In der Folge kauften die Chinesen den europäischen Markt leer. Doch das ist Geschichte. „China hat binnen 2,5 Jahren den Bestand wieder aufgebaut und ist wieder eigenversorgt. Mit dieser Geschwindigkeit hatte niemand gerechnet“, kommentiert Schlederer. Das trifft nun auch die großen Produzentenländer Spanien und Holland. Die Mäster haben reagiert. Und den Bestand reduziert.