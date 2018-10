ORF-Gebühr: Poker um 340 Millionen Euro Mehrwertsteuer

Die 320.000 Unterschriften zur Abschaffung der ORF-Gebühren sind zwar nicht der Anlass, aber das Volksbegehren kam dennoch gut gelegen. Der Wiener Prozessfinanzierer AdvoFin hat am Mittwoch eine Sammelklage für 3,31 Millionen Fernseh-Gebührenzahler gestartet. Diese Gebühren werden über die ORF-Tochter Gebühren Info Service GmbH (GIS) eingehoben.

„Auf das Programmentgelt, das der ORF erhält, werden zehn Prozent Umsatzsteuer aufgeschlagen“, sagt AdvoFin-Vorstand Gerhard Wüest. „Wir sind aber der Ansicht, dass diese Umsatzsteuer gegen europäisches Recht verstößt.“ Nachsatz: „Es gibt in der EU kein Land außer Österreich, in dem noch Mehrwertsteuer auf die TV-Gebühr verrechnet wird.“ Pro Gebührenzahler macht die Umsatzsteuer 20,65 Euro im Jahr aus, für die vergangenen fünf Jahre will AdvoFin diese Steuer von der GIS bzw. dem ORF zurückfordern. Umgerechnet auf alle Gebührenzahler macht das insgesamt rund 340 Millionen Euro. Sollten die Klagen Erfolg haben, hat der ORF ein Budgetproblem.