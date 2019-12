ORF-Betriebsratskaiser: Steile Karriere und Spitzengage

Nach AUA, Telekom und OMV poppt jetzt im ORF heftige Kritik an den Privilegien der freigestellten Betriebsräte auf. Der Unmut, den Mitarbeiter auch in Mails an den KURIER äußern, fokussiert sich auf Gerhard Berti, Betriebsratschef der SPÖ-dominierten Technik, mit knapp 1200 Mitarbeitern die größte Abteilung im ORF.

Der einst als Lichttechniker eingestellte und seit 2008 freigestellte Berti ist in der Verwendungsgruppe (VG) 17 angekommen. Drüber gibt es nur noch Hauptabteilungsleiter.