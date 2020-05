OPEC erwartet heuer neun Prozent Rückgang bei Ölnachfrage

Die Organisation Erdöl exportierender Länder ( OPEC) erwartet wegen des Konjunktureinbruchs infolge der Corona-Krise für das heurige Jahr einen noch stärkeren Einbruch der Ölnachfrage als zuletzt. Der Bedarf dürfte 2020 im Schnitt um gut neun Millionen Fass pro Tag auf 90,6 Mio. Barrel täglich absacken, erklärte die OPEC am Mittwoch in ihrem neuen Monatsbericht.

Im April war die Organisation von einem "historischen Rückgang" von 6,9 Prozent ausgegangen, nun wird ein Minus von sogar 9,1 Prozent erwartet.

Einbruch im zweiten Quartal

Die stärksten Einbrüche werde es in den Ölnachfrage-Zentren weltweit im laufenden zweiten Quartal geben, hauptsächlich im amerikanischen OECD-Raum und in Europa, wobei Kraftstoffe für Verkehr und Industrie am stärksten betroffen sein würden, so die Öl-Organisation. Außerordentliche Konjunkturpakete von Regierungen könnten den Nachfragerückgang heuer aber früher als erwartet wieder abmildern, wird erhofft.