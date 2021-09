Der oberösterreichische Logistikanlagenbauer TGW ist trotz Corona auf Expansionskurs. In den kommenden fünf Jahren sollen 180 Millionen Euro in den Ausbau seines Firmenstandortes in Marchtrenk im Bezirk Wels-Land fließen. Dort sollen Büroarbeitsplätze für 800 Mitarbeiter sowie eine Produktionshalle inklusive einem hochautomatisierten Lager mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern entstehen.

Schon in den kommenden Monaten will das Unternehmen 850 zusätzliche Mitarbeiter einstellen, mehr als die Hälfte davon in Oberösterreich. Gesucht werden vor allem Spezialisten für Software und IT, Steuerung, Servicetechniker und Entwicklungsspezialisten. Um sie zu finden "müssen wir uns richtig anstrengen", verwies TGW-Chef Harald Schröpf bei der Bilanz-PK auf den Fachkräftemangel.