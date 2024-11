Online-Shopping: Billa stellt am Land die Hauszustellung ein

Online-Shopping stellt im Handel die große Zukunft dar, heißt es seit Jahren. Doch nicht in allen Sparten bewahrheitet sich dieses Szenario. Im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel muss Supermarkt-Riese Billa nun sogar einen Schritt zurück machen.

Konkret wird am flachen Land per Ende November die Zustellung zum Kunden nach Hause eingestellt. Schuld daran sind die relativ hohen Logistik-Kosten für die sogenannte „letzte Meile“. Der Aufbau eigener Logistik-Zentren, wie es zwei davon in Wien gibt, rechnet sich nicht.

„Die Nachfrage im E-Commerce ist am Land nicht eingebrochen, aber auch nicht weiter gewachsen. Wir sehen hier einfach nicht das gleiche Wachstumspotenzial wie in Wien“, erklärt Billa-Online-Chef David Renker im KURIER-Gespräch.