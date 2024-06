Warum Thalia jetzt bei Billa einziehen will

Um den Buchabsatz anzukurbeln, setzt Thalia nach dem Vorbild von Tchibo seit ein paar Jahren auf Kooperationen mit anderen Händlern. In Österreich wurde vor drei Jahren mit eigenen „Bücherinseln“ bei ausgewählten Interspar-Filialen begonnen. Heumann ist mit der Spar-Kooperation „sehr zufrieden“. Zu den bestehenden acht Standorten mit Thalia-Bücherinseln sollen daher weitere vier dazukommen. Es habe sich gezeigt, dass die Umsätze dort nicht zulasten jener in den Thalia-Filialen gehen, erklärt die Chefin. Sie kann sich vorstellen, das Shop-im-Shop-Prinzip auch auf Billa-, Billaplus oder Bipa-Filialen auszudehnen. „Wir konzentrieren uns jetzt einmal auf Spar, aber in ein paar Jahren, warum nicht?“

48 eigene Geschäfte

Thalia ist derzeit mit 48 eigenen Filialen in Österreich präsent, weitere sollen noch hinzukommen. Potenzial sieht Heumann vor allem in kleineren Städten wie zuletzt in Spittal/Drau. „Wir brauchen stationäre Sichtbarkeit, weil das für das Gesamtkonzept wichtig ist. Dort, wo wir stationäre Läden haben, haben wir auch bessere Online-Umsätze“, erläutert sie. Auch die jüngere, digitale Zielgruppe treffe sich gerne in der Buchhandlung. „In diesem Bereich hat Tiktok einen positiven Einfluss.“