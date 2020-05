OMV: "Wir bohren nicht nach Schiefergas"

Das dementiert OMV-Explorations-Chef, Jaap Huijskes: „Wir bohren nicht nach Schiefergas. Aus. Punkt. Schluss. Wir haben die ganze Mannschaft abgezogen.“

Zudem wäre nicht einmal eine Probebohrung nach Schiefergas ohne Umweltverträglichkeitsprüfung möglich. Die OMV halte sich strikt an die Gesetze. Was im Weinviertel passiere, sei das, was die OMV seit 50, 60 Jahre dort mache: Öl- und Gas fördern – und das unter Einhaltung aller Umwelt-Auflagen.

Die Hoffnung von OMV-Chef Gerhard Roiss, dass die EU ein Machtwort in Sachen Schiefergas sprechen könnte, dürfte nicht aufgehen. Das EU-Parlament hat am Donnerstag entschieden, die Nationalstaaten sollten selbst entscheiden, ob und wie Schiefergas gefördert wird.