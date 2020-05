OMV will Klarheit bei Schiefergas

Die EU muss rasch Klarheit schaffen, ob die Förderung von Schiefergas in Europa in Angriff genommen wird oder nicht“, fordert Gerhard Roiss, Chef der OMV. In 15 europäischen Staaten gebe es Schiefergas, produziert werde nur in Polen. Die OMV hat wegen Umweltbedenken der Anrainer ihre Schiefergas-Probebohrungen im Weinviertel auf Eis gelegt. Eine Wiederaufnahme des Projekts schließt Roiss aus heutiger Sicht „definitiv aus“.

Die einzelnen EU-Länder seien nicht in der Lage, über Schiefergas ohne die grundlegende Unterstützung der EU zu entscheiden. Dies sei aber wesentlich. Es gehe um die Frage: „Geht Europa den japanischen Weg mit 100 Prozent Abhängigkeit von Gasimporten?“ Oder entscheide sich die EU – so wie die USA – für Schiefergas und damit für mehr Eigenproduktion und niedrigere Preise. Das sei auch entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.

Die USA sind durch die Förderung von Schiefergas von Importen unabhängig geworden. Dadurch ist nicht nur das Gasangebot international enorm gestiegen, was die Preise nach unten ziehe, sondern es komme auch vermehrt US-Kohle auf die europäischen Märkte, die in ihrem Heimmarkt durch Gas verdrängt werde.

Der Preisverfall am europäischen Gasmarkt macht der OMV-Gastochter EconGas besondere Sorgen. Sie importiert über langfristig laufende Verträge Gas aus Russland. Dieses Russen-Gas kostet viel mehr als am europäischen Markt zu holen ist.

In diesem schwierigen Umfeld versucht die OMV die Versorgung mit Gas aus eigenen Quellen für Österreich und Deutschland von derzeit rund zehn auf 30 Prozent zu steigern. Der Schwerpunkt des Ausbaus liegt im Schwarzen Meer und in der Nordsee.