OMV: Verkäufe treiben Gewinne in die Höhe

Die Hauptsparte derlieferte im 1. Halbjahr wegen des gesunkenen Ölpreises und auch aufgrund eines leichten Produktionsrückgangs um zehn Prozent weniger Ergebnis ab als im Vorjahreszeitraum. Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch einen streikbedingten Stopp der Produktion in. Derzeit wird inallerdings wieder in vollem Umfang gefördert.

In die roten Zahlen rutschte im 2. Quartal das Gasgeschäft, das Betriebsergebnis sackte auf minus 35 Millionen ab. Der Hauptgrund dafür sind die langfristigen Gas-Lieferverträge mit der russischen Gazprom und der norwegischen Statoil. Der an den Ölpreis gekoppelte Gaspreis ist – so der für die Sparte zuständige Vorstand Hans-Peter Floren – deutlich höher als der erzielbare Verkaufspreis an die OMV-Kunden. Derzeit laufen Verhandlungen, um die Lieferpreise stärker an die tatsächlichen Marktbedingungen anzupassen. Wie stark die Bezugspreise sinken könnten, will die OMV nicht kommentieren.