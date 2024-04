OMV verdiente im ersten Quartal deutlich weniger

Der Umsatz ging um ein Viertel auf 8,17 Milliarden Euro zurück , der Periodenüberschuss vor Sondereffekten brach um ein Drittel auf 696 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Stern: "Robuster Start ins Jahr 2024"

"Die OMV hat einen robusten Start ins Jahr 2024 hingelegt, und das in einem Umfeld, in dem die Gaspreise auf einem Niveau sind, wie zuletzt vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine", sagte OMV-Chef Alfred Stern laut Mitteilung.

Die vorübergehende Erholung des Geschäftsbereichs Chemicals & Materials sei erfreulich, auch wenn es wahrscheinlich noch keine grundlegende Verbesserung der Nachfrage in Europa gebe. "Trotz der schwierigen geopolitischen Lage, gestörten globalen Lieferketten und einer schwachen Verbrauchernachfrage in Europa ist die OMV auf Kurs, die Ziele ihrer Strategie 2030 zu erreichen", meint Stern.