OMV-ÖBAG: Alt-Betriebsrat blockiert immer noch Frauenquote

Seit einigen Monaten gibt es aber einen neuen Konzernbetriebsrat, und dieser nominierte Nicole Schachenhofer, 44, für die Entsendung in die ÖBAG.

Lindner, seit mehr als 30 Jahren im Betriebsrat, war im OMV-Aufsichtsrat mit der Forderung nach einem höheren Bonus für Seele aufgefallen. Er hatte schriftlich zugesagt, den Platz in der ÖBAG zu räumen, sobald sich der Konzernbetriebsrat neu konstituiert habe.Das ist längst der Fall, doch Lindner sitzt immer noch in der ÖBAG. Was die Neos massiv kritisieren, sie bereiten dazu eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel vor.