Parteien-Gezerre um den Aufsichtsrat der E-Control

Gewessler hatte ursprünglich zwei ÖVP-nahe Aufsichtsräte hinaus gekippt. Die Vorsitzende, die renommierte Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati, seit vielen Jahren das Vertrauen der Partei genießend, hätte ihr Mandat ebenso verloren wie der ehemalige Flughafen-Vorstand und Wirtschaftskämmerer Christian Domany. In einem zweiten Entwurf an den Ministerrat setzte die Ministerin Hlawati wieder an die Spitze des Gremiums. Die ÖVP dürfte allerdings darüber hinaus noch personelle Wünsche haben.