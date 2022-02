Gleichzeitig habe man es mit Kostendisziplin sowie über die Investitionspolitik und Verkäufe geschafft, den Verschuldungsgrad (Gearing) wieder auf das Niveau von 2019 zu bringen, nämlich auf 22 Prozent. Das erklärte Ziel sei es gewesen, auf 30 Prozent oder weniger zu kommen.

Vor zwei Wochen hatte die OMV Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von 1,7 Mrd. Euro bekannt gegeben. Davon entfielen rund 40 Prozent (also rund 680 Mio. Euro) auf die Beteiligung an der ADNOC Refining. Die OMV hält an dem Unternehmen 15 Prozent und hat dafür im Sommer 2019 2,4 Mrd. Dollar bezahlt (damals 2,18 Mrd. Euro).

"Gegenüber dem Einstieg vor drei Jahren haben sich die langfristigen Markterwartungen geändert", so Stern, sie seien nicht mehr so positiv für Raffinerieprodukte. "Man könnte das auch durchaus mit der Energiewende und der Geschwindigkeit der Anstrengungen bei der Energiewende in Zusammenhang bringen."

35 Prozent der Wertberichtigungen in Höhe von 1,7 Mrd. Euro entfielen auf die Öl- und Gasförderung (E&P) und der Rest auf den Kunstdünger-Bereich der Borealis, der nun an den Düngemittel-Hersteller EuroChem verkauft wird, wie heute bekanntgegeben wurde.

Die OMV erwartet für 2022 einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von rund 75 Dollar pro Fass (2021: 71 Dollar). Der durchschnittlich realisierte Gaspreis wird für 2022 oberhalb von 25 Euro/MWh erwartet (2021: 16,5 Euro/MWh). Die organischen Investitionen sollen sich heuer auf rund 3,5 Mrd. Euro belaufen (2021: 2,6 Mrd. Euro), davon sollen 1,3 Mrd. Euro in den Bereich Exploration und Produktion fließen.

Für 2022 wird ein Rückgang der Produktion von 486.000 Fass pro Tag (2021) auf 470.000 Fass erwartet. Die Erdgas-Verkaufsmengen sollen heuer leicht unter jenen von 2021 liegen, der Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa etwa gleich sein wie vergangenen Jahr (88 Prozent). Die OMV-Aktie hat am Donnerstag bis Mittag um 3,19 Prozent auf 52,86 Euro nachgegeben.