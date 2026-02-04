OMV: Vorsichtiger Ausblick trotz positiver Entwicklungen in 2025

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (CCS vor Sondereffekten) von 4,6 Milliarden Euro erzielt, um 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Überschuss von 1,9 Milliarden Euro, ein Rückgang um 7 Prozent. Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Gesamtdividende von 4,40 Euro je Aktie vor. Für das Jahr 2026 rechnet das Management mit einem Ölpreis von rund 65 Dollar (55,08 Euro) und einer Produktion von knapp unter 300.000 Fass pro Tag.

Das CCS-Ergebnis (um Lagerhaltungseffekte bereinigtes Ergebnis) je Aktie vor Sondereffekten betrug im abgelaufenen Jahr 5,94 Euro. Die vorgeschlagene Ausschüttung von 4,40 Euro setzt sich aus einer regulären Dividende von 3,15 Euro und einer Sonderdividende von 1,25 Euro zusammen. Damit liegt die Dividende ungefähr auf dem Niveau der Analystenschätzungen, die im Vorfeld teils bei 4,45 Euro gelegen waren. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit belief sich auf 5,2 Milliarden Euro (minus 4 Prozent).

Gemischtes Ergebnis in den Sparten In den einzelnen Sparten zeigte sich ein gemischtes Bild: Während das Ergebnis im Bereich Energy (Exploration & Produktion) aufgrund negativer Markteffekte auf 2,7 Milliarden Euro zurückging, legte der Bereich Fuels (Kraftstoffe) auf 1,1 Milliarden Euro zu. Hier profitierte die OMV von einem stärkeren Marktumfeld sowie besseren Beiträgen aus dem Handel und der Raffinerie-Beteiligung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch das Chemiegeschäft (Chemicals) konnte das operative Ergebnis auf 784 Millionen Euro steigern, was vor allem durch die Umgliederung der Tochter Borealis und verbesserte Margen beeinflusst wurde. Der Konzernumsatz aus den fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 24,3 Milliarden Euro, ein Rückgang um 7 Prozent.

"Sehr herausforderndes Marktumfeld" Konzernchef Alfred Stern betonte am Mittwoch laut Mitteilung die Robustheit des integrierten Geschäftsmodells in einem "sehr herausfordernden Marktumfeld". Als wichtigen strategischen Meilenstein nannte er die fortgeschrittene Formierung der "Borouge Group International" (BGI) gemeinsam mit dem Partner und Kernaktionär ADNOC. Am österreichischen Standort Schwechat wurde zudem die ReOil-Anlage in Betrieb genommen, im niederösterreichischen Bruck an der Leitha befindet sich ein 140-Megawatt-Elektrolyseur für Wasserstoff in Bau.