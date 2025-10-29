OMV legt im 3. Quartal deutlich zu: Gewinn steigt auf 594 Millionen Euro

Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro.

Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Mrd. Euro, wie die OMV am Mittwoch in der Früh mitteilte.