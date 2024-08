OMV mit neuem Gasfund in Norwegischer See

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat einen Gasfund in der Norwegischen See bekannt gegeben. Nach vorläufiger Schätzung betrage das förderbare Gesamtvolumen zwischen 30 und 140 Mio. Barrel Öläquivalente (boe), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

300 Kilometer vom Festland entfernt

Die Tiefseebohrung in der Norwegischen See liege 300 Kilometer westlich des norwegischen Festlandes in einer Wassertiefe von 1.064 Metern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Von der bestehenden Infrastruktur der Polarled-Pipeline und des Aasta-Hansteen-Feldes ist der Gasfund demnach etwa 65 Kilometer entfernt. Die Explorationsbohrung trug den Namen "Haydn/Monn".