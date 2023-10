OMV: Gewinn im 3. Quartal um mehr als die Hälfte eingebrochen

170 Mio. für deutsches Recycling-Joint-Venture

OMV will in den Bau einer Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling über 170 Mio. Euro investieren. Wie bereits im März 2022 angekündigt, soll die Anlage im süddeutschen Walldürn (Baden-Württemberg) errichtet werden, nun ist die finale Investitionsentscheidung gefallen, wie die OMV am Dienstag mitteilte.

Die OMV wird 89,9 Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten, 10,1 Prozent der Anteile entfallen auf das Recycling-Unternehmen Interzero. Der Produktionsstart der neuen Anlage soll 2026 erfolgen.