OMV-Chef: Alles neu macht der Mai

Dass Roiss wie kolportiert tatsächlich noch ein Jahr bleibt, wird von vielen Insidern dennoch für unwahrscheinlich gehalten. In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen gehäuft, dass derzeit kein adäquater Nachfolger in Sicht sei und Roiss daher die OMV noch ein Jahr weiterführen soll.Zwar soll in der Aufsichtsratssitzung am 18. März sein Nachfolger noch nicht bestellt werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Eigentümervertreter der OMV, das Finanzministerium, diese Entscheidung nicht einem Aufsichtsrat unter Führung des ÖIAG-Noch-Chefs Rudolf Kemler überlassen will. Ende März wird die ÖIAG aufgelöst und durch die ÖBIB ersetzt, die auch einen neuen OMV-Aufsichtsratschef kürt. Der Nachfolger von Roiss dürfte daher erst im Mai bestellt werden.