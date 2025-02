OMV und Adnoc wollen Nova Chemicals übernehmen

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV und sein Großaktionär Adnoc aus Abu Dhabi denken über den Kauf des kanadischen Unternehmens Nova Chemicals nach. Die Firma könnte nach einem Erwerb Teil einer möglichen Polyolefin-Kooperation und im Zuge dessen mit den entsprechenden Sparten von Borealis und Borouge (Joint-Venture von Borealis und Adnoc) zusammengelegt werden, teilte die OMV am Freitagabend mit. Damit könnte eine "globale Polyolefin Gruppe mit einer wesentlichen Präsenz in Schlüsselmärkten" geschaffen werden, so die OMV.