Milliarden-Deal von OMV und Adnoc steht auf der Kippe

„Wie auf einem Souk“

Dabei hatte es für das Projekt „Edelweiß“, das schon im September 2023 hätte fixiert sein sollen, gar nicht so schlecht ausgesehen. Industriell macht der Deal viel Sinn, die teilstaatliche OMV wäre an einem großen Ganzen beteiligt. Die Staatsholding ÖBAG verhandelte das Österreich-Paket: Das Headquarter bleibt in Österreich bleiben, ebenso Forschung & Entwicklung (Borealis hat 20.000 Patente, Borouge lediglich 600) und ein zweites Börselisting in Wien „wird angestrebt“.

Doch die Österreicher hatten Adnoc falsch eingeschätzt. Staatsholding und OMV hatten jahrzehntelang mit den verbindlichen Vertretern von Mubadala zu tun, der internationalen Investmentgesellschaft von Abu Dhabi. Doch Mubadala gab die OMV-Anteile im Vorjahr an den staatlichen Öl-Giganten Adnoc ab – und dort herrscht ein anderer Ton.