OGH stellt klar: Leiharbeiter gehören zur Belegschaft

„Die Frage war deshalb relevant, weil davon insbesondere abhängt, ab wann genau überlassene Arbeitskräfte für die Anzahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder und bei der Betriebsratswahl mit zu berücksichtigen sind, oder auch, ab wann Betriebsvereinbarungen im Betrieb des Beschäftigers für sie gelten“, erläutert Walter Pöschl, Arbeitsrechtsexperte in der Kanzlei Taylor Wessing.

Wie viele Betriebsräte zu wählen sind, hängt von der Anzahl der zum Stichtag im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer ab. Beträgt die Anzahl z.B. 45 Beschäftigte, sind 3 Betriebsratsmitglieder zu wählen, beträgt sie 55, sind es 4.

Thomas Grammelhofer von der Gewerkschaft Pro-Ge begrüßt die OGH-Entscheidung und sieht sie als Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Leiharbeitern im Betrieb. In der Vergangenheit seien viele Entscheidungen arbeitgeberfreundlich ausgefallen. Jetzt komme es darauf an, dass die Klarstellung auch in den Betrieben umgesetzt werde.