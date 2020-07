ÖVP droht Ex-Casinos-Vorstand mit Vorführung durch Polizei

Bei Nichterscheinen kann eine Beugestrafe von 500 bis 5000 Euro verhängt werden, im Wiederholungsfall drohen 2000 bis 10.000 Euro. Kommt ein neuerlich Geladener ohne „genügende Entschuldigung“ wieder nicht, kann der U-Ausschuss die polizeiliche Vorführung beantragen.

Hoscher beruft sich als einziger Geladener auf § 34/1. Personen, „die wegen einer psychischen Krankheit, wegen einer geistigen Behinderung oder einem anderen Grund unfähig sind, die Wahrheit anzugeben“, dürfen nicht als Auskunftspersonen angehört werden.

"Aus medizinischen Gründen dringend aberaten"

„Herr Hoscher hat sein Fernbleiben vom Ausschuss entschuldigt und der Parlamentsdirektion ein ärztliches Attest vorgelegt,das eine nachvollziehbare Begründung enthält, weshalb von einem Erscheinen aus medizinischen Gründen dringend abgeraten wurde“, erklärt sein Anwalt Michael Pilz.

Die „Unzulässigkeit der Befragung“ dürfe doch angezweifelt werden, meint Gerstl. Die Kuratoriumssitzung im Allianz-Stadion dauerte mehrere Stunden und war nicht einfach.

Aber auch die SPÖ hat auch keine Freude mit Hoscher, der für die Partei lange den ORF-Stiftungsrat leitete. Hoscher kann nämlich erst nach der Sommerpause aussagen. Der Ausschuss-Kalender für September ist allerdings ziemlich voll, sodass der Termin gefährlich in die Nähe der Wien-Wahl am 11. Oktober rücken könnte. In der SPÖ befürchtet man, dass die ÖVP den Auftritt oder Nicht-Auftritt von Hoscher wahlkampfmäßig vermarktet.