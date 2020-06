Oettinger: "Öl wird noch eine lange Zukunft haben"

Die OPEC hat tatsächlich an alles gedacht. Bei ihrer hochrangig besetzten Öl-Konferenz, die die Organisation Erdöl-exportierender Länder am Mittwoch und Donnerstag in der Wiener Hofburg veranstaltete, konnten sich die Teilnehmer bei Bedarf sogar in einen eigens dafür vorgesehenen Gebetsraum zurückziehen.

Gebetsmühlenartig wurde bei den Diskutanten auch die Bedeutung der fossilen Energie hervorgestrichen. Ryan Lance etwa, Chef des US-Ölmultis ConocoPhillips (in Österreich mit den Jet-Tankstellen präsent) sagte: "Öl wird noch eine lange Zukunft haben."

OPEC-Generalsekretär Abdalla El-Badri untermauerte dies mit Zahlen: Die Nachfrage nach Energie werde bis 2035 um 51 Prozent zulegen. Den größten Teil dieses Nachfrage-Wachstums werde Öl bedienen müssen. Erneuerbare Energien würden zwar stark wachsen, allerdings von einem derzeit sehr niedrigen Niveau aus.

Der Großteil des Zuwachses der Energienachfrage (90 Prozent) werde auf Nicht-Industrieländer entfallen, konstatierte Günther Oettinger. Der EU-Energiekommissar machte keinen Hehl daraus, dass er mit steigenden und weiter volatilen Preisen rechne.