Österreichs Ressourcen für das Jahr sind ab heute verbraucht

Bereits am heutigen Gründonnerstag hat Österreich seinen Anteil an den natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde im gesamten Jahr 2023 regenerieren kann. Daran erinnert der bevorstehende "Earth Overshoot Day" am 6. April.

"Würden alle so leben wie wir, bräuchten wir drei Planeten. Bereits nach nur drei Monaten sind die jährlichen Ressourcen Österreichs aufgebraucht", sagte Lisa Panhuber, Sprecherin von Greenpeace der APA. Österreich müsse endlich die Empfehlungen des Klimarats umsetzen.