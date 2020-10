Österreichs Kinos sind leer: "Ohne staatliche Hilfe geht es nicht"

Die Verschiebung des neuesten Bond-Streifens „Keine Zeit zu sterben“ war ein weiterer Schlag für die Branche. „Das schmerzt sehr“, sagt Christian Langhammer, Chef der Cineplexx-Kinogruppe. „Der Bond war in all unseren wirtschaftlichen Planungen.“ Langhammers Hoffnungen liegen jetzt darauf, dass die beiden weiteren für den Winter geplanten Blockbuster „Wonder Women“ und „Tod auf dem Nil“ halten. Dann wären für die Cineplexx-Kinos zumindest im Dezember rund 300.000 Besucher möglich (gegenüber 800.000 in einem normalen Jahr). Ohne alle großen Blockbuster könnten im schlimmsten Fall überhaupt nur 200.000 Besucher kommen. Man sei jetzt in „intensiven Gesprächen, um den ein oder anderen deutschen Film“ vorzuverlegen.