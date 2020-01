Österreichs Industrie wächst wieder - wenn keine Wand umfällt

Einmal mehr plädiert man bei der IV daher für eine „Zuwanderung von qualifizierten Personen“, wie Neumayer sagt und eine Bildungsreform, welche bei den Kindern möglichst früh die Begeisterung für technische Berufe wecken soll.

Für heuer prognostiziert Helmenstein ein Wirtschaftswachstum von rund ein bis 1,25 Prozent. Für die kommenden Jahre sieht er ähnliche Werte.

Wolle Österreich ein höheres Wachstum erreichen, brauche es besondere Impulse. Wie zum Beispiel eine Senkung der Körperschaftssteuer von derzeit 25 auf 21 Prozent.

„So rasch wie möglich“, wie Neumayer sagt. Eine neue -Besteuerung sieht Neumayer gelassen. Solange sie „in EU-Einklang“ eingeführt werde.

Österreichs Industrie als Vorreiter

In Sachen CO2-Reduktion sei Österreichs Industrie Vorreiter wie Helmenstein sagt. „Der Ausstoß pro produzierter Tonne Stahl ist in Österreich niedriger als in Westeuropa und im Vergleich zu China geradezu um Welten.“

Den am Wochenende stattfindenden Brexit sehen die beiden IV-Manager negativ. Politisch sei der EU-Austritt Großbritanniens ein Verlust für die EU.

Wirtschaftlich sei der Schaden für die heimische Exportindustrie bereits passiert. Die dortigen Verluste müsse man woanders aufholen.