In Wien produziert, weltweit gefragt: Neue Werbekampagne für die Industrie

Industriebetriebe wie diesen will die Wiener Wirtschaftskammer (WKW) in den kommenden Wochen in den Fokus rücken. Und zwar mit einer groß angelegten Kampagne. „Die Industrie wird oft mit Lärm und Schmutz gleichgesetzt“, sagte Spartenobmann Stefan Ehrlich-Adám am Montag bei der Präsentation.

Das entspreche aber nicht (mehr) der Realität. „Es ist Zeit, dass man die Industriebetriebe vor den Vorhang holt und zeigt, was sie weltweit leisten.“ Beispiele für über die Grenzen hinaus erfolgreiche Unternehmen gebe es unter den 550 Wiener Industriebetrieben genug.

Etwa den Schienenverkehrsspezialisten Bombardier: Dank ihm fährt in Australien die erste Straßenbahn mit speziell entworfenen Surfboard-Haltern. Oder die Kapsch Group. Sie hat das System für Durchsagen auf der höchst gelegenen Luftseilbahn Europas am Schweizer Matterhorn entwickelt. Und die Sicherheitstechnologie-Firma EVVA. Sie hat beispielsweise ein elektronisches Schließsystem für eine australische Universität geliefert.

Insgesamt erwirtschaftet die Wiener Industrie zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland – das entspricht 17,6 Milliarden Euro.