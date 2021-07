Bonitäts-Ranking: Österreichs finanzstärkste Gemeinden

Auf den ersten Blick würde man meinen, dass die Gemeinden in Ober- und Niederösterreich am finanzkräftigsten sind. Die beiden Bundesländer liegen im oberen Bereich, „aber die besten Bonitätswerte insgesamt weisen Salzburg und das Burgenland auf“, erklärt Karoline Mitterer, Finanzexpertin am Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ), das gemeinsam mit dem Gemeindemagazin seit elf Jahren das Ranking erstellt.

Im wirtschaftlich starken Salzburg sind die Ertragsanteile von Bund und Land aus dem Finanzausgleich höher, ebenso die gemeindeeigenen Steuern.

Wie aber kommt ausgerechnet das Burgenland zu guten Bonitätsnoten? Nicht wegen der Finanzkraft, diese ist im Österreich-Vergleich relativ bescheiden. Sondern aufgrund der sehr geringen Transferzahlungen an das Land, schätzen die KDZ-Experten.