Österreichs Außenhandel wuchs im September deutlich

Markante Importzuwächse gab es von Jänner bis September bei Waren aus China (plus 28,2 Prozent), der Schweiz (27,3 Prozent) und Italien (plus 26 Prozent). Am größten fiel der Zuwachs nach absoluten Zahlen beim für Österreich wichtigsten Handelspartner Deutschland (plus 17 Prozent) aus, wobei mit 16,4 Prozent auch ein deutliches Plus bei den Exporten verzeichnet wurde. Starke Exportzuwächse gab es zudem mit Italien (plus 27,1 Prozent) und den Vereinigten Staaten (plus 18,3 Prozent).